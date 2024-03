I soldati israeliani impegnati in scontri a fuoco con Hamas

L’esercito israeliano ha diffuso immagini di soldati in azione a Khan Yonis, nel sud di Gaza. I militari perlustrano abitazioni e aprono il fuoco. l’Idf oggi ha fatto sapere di aver ingaggiato scontri e di aver eliminato 17 terroristi in bombardamenti in quell’area mentre altri 13 miliziani dei gruppi armati palestinesi sono stati uccisi e un tunnel è stato scoperto nel centro della Striscia.

