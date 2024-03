Chiedevano il cessate il fuoco a Gaza e le dimissioni del premier

Centinaia di persone hanno manifestato a Tel Aviv contro il governo di Benjamin Netanyahu. Chiedono un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e che il premier israeliano si dimetta. Non sono mancate le tensioni con le forze dell’ordine che hanno utilizzato un idrante per cercare di spostare dall’autostrada le persone in protesta. Diversi dimostranti sono stati trascinati via dalla polizia e 16 sono stati arrestati. La manifestazione principale si è svolta in Kaplan Street, il luogo in cui anche l’anno scorso ci sono state massicce proteste contro l’esecutivo.

