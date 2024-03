L'alert arriva dall'ambasciata americana nella capitale russa

L‘ambasciata Usa in Russia ha pubblicato sul proprio sito un alert di sicurezza sottolineando che sta monitorando notizie secondo cui “estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca, inclusi i concerti, e i cittadini statunitensi dovrebbero essere avvisati di evitare i grandi raduni nelle prossime 48 ore“. L’ambasciata invita a evitare la folla e monitorare i media locali per gli aggiornamenti.

Dopo che ieri le autorità russe hanno annunciato di aver neutralizzato un cellula terroristica affiliata all’Isis che stava pianificando un attacco a Mosca, la Farnesina “suggerisce di continuare a evitare nelle prossime settimane ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione a eventi culturali con grossa affluenza di pubblico”. È quanto si legge in un avviso pubblicato sul sito Viaggiare Sicuri.

