Il movimento di resistenza della Crimea 'Atesh': "Il nostro obiettivo è fermare le forniture militari del regime di Putin al fronte"

Rimane sempre alta la tensione tra la Russia e i Paesi Occidentali. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che “Putin è ricercato per crimini di guerra e dovrà affrontare la giustizia e c’è un’aula di tribunale all’Aia che lo aspetta“. Intanto non si placa l’offensiva di Mosca che mercoledì ha scagliato le sue forze sulla città di Odessa. L’attacco è avvenuto durante la visita in città di Volodymyr Zelensky e del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Il bilancio è di cinque morti.

Eppure c’è chi cerca di rovesciare i piani di Vladimir Putin, anche all’interno dei confini russi. Il gruppo di partigiani ucraini del movimento di resistenza della Crimea ‘Atesh’ riferiscono di avere sabotato una struttura ferroviaria vicino alla stazione russa di Holovkovo nel distretto di Solnechnogorsk, nella regione di Mosca. Lo riporta la testata Rbc Ucraina, citando il canale Telegram del gruppo stesso, secondo cui con questa azione è stato reso difficile l’utilizzo della linea ferroviaria intorno alla Capitale, che è utilizzata per scopi militari. “Il nostro obiettivo è fermare le forniture militari del regime di Putin al fronte. Si può fare”, hanno aggiunto i rappresentanti delle Forze di Resistenza.

