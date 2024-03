Lo ha annunciato il segretario generale Jens Stoltenberg

La Svezia è ufficialmente il 32esimo membro della Nato. Lo ha annunciato il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg. “È ufficiale: la Svezia è ora il 32esimo membro della Nato e prende il posto che gli spetta al nostro tavolo. L’adesione della Svezia rende la Nato più forte, la Svezia più sicura e l’intera Alleanza più sicura. Non vedo l’ora di issare la loro bandiera lunedì al quartier generale della Nato”, ha scritto Stoltenberg in un post pubblicato sul suo profilo X. L’adesione è diventata ufficiale giovedì in seguito alla presentazione del protocollo di ratifica da parte dell’Ungheria, l’ultimo dei 31 membri dell’alleanza a dare il consenso a Stoccolma. Pertanto, d’ora in poi la Svezia è coperta dall’articolo 5 del Trattato atlantico, che obbliga tutti gli altri membri a difendersi a vicenda se vengono attaccati.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday.

