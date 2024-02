Superata l'impasse dopo 18 mesi. Meloni: "Si rafforza difesa pace e libertà"

Il parlamento ungherese ha ratificato la richiesta della Svezia di aderire alla Nato, dopo oltre 18 mesi di attesa. Il governo di Budapest aveva presentato i protocolli per approvare l’ingresso della Svezia nella Nato nel 2022, ma la questione era in fase di stallo a causa dell’opposizione dei deputati dei partiti di governo. Per ammettere nuovi Paesi è necessario il sostegno unanime di tutti i membri della Nato. Solamente l’Ungheria mancava all’appello. Il via libera è passato con 188 voti a favore e sei contrari. La Svezia aveva presentato domanda per aderire all’Alleanza nel maggio 2022.

Meloni: “Si rafforza difesa pace e libertà”

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime le sue congratulazioni al Primo Ministro svedese Ulf Kristersson nel giorno in cui il positivo voto del Parlamento ungherese apre la strada alla Svezia come 32° membro dell’Alleanza Atlantica. Con l’ingresso della Svezia, fortemente sostenuto fin dall’inizio dall’Italia, la Nato si rafforza a difesa della pace e della libertà sul continente europeo”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

