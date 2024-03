Il presidente Zelensky invita gli alleati a inviare rapidamente armi a Kiev

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 741. In vista della scadenza dell’accordo di transito tra Mosca e Kiev, prevista alla fine dell’anno, l’Ue annuncia: “Nessun interesse a prolungare il patto sul gas russo”. Kiev annuncia l’affondamento in Crimea del pattugliatore russo Sergiy Kotov.

Nella notte distrutti 18 droni russi su 22

Le forze ucraine di difesa hanno distrutto 18 dei 22 droni Shahed lanciati dai russi nel corso della notte. Lo ha annunciato l’aeronautica ucraina nel consueto report mattutino, citato da Rbc Ucraina. “La notte del 5 marzo 2024, il nemico ha attaccato con 22 droni d’attacco Shahed lanciati da Balaklava, nella Crimea temporaneamente occupata”. Diciotto di questi droni, prosegue l’aeronautica, sono stati distrutti sulla regione di Odessa.

Kiev: “Affondato pattugliatore russo ‘Serghey Kotov'”

L’intelligence del ministero ucraino della Difesa (Gur) ha confermato che la nave di pattuglia russa della flotta del Mar Nero ‘Serghey Kotov’ è affondata a seguito di un attacco condotto con droni navali Magura V5. Lo riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni riportate sul sito web della Ak Bars Shipbuilding Corporation JSC, la ‘Serghey Kotov’ era stata varata a Kerch il 29 gennaio 2021.

