Lo ha detto la commissaria all'Energia Kadri Simson

Si parla del tema del gas in Europa, ancora in relazione alla guerra in Ucraina. “Abbiamo discusso la situazione specifica relativa alle importazioni di Gnl russo nell’Ue. In termini di volumi, queste importazioni sono rimaste stabili. L’anno scorso le aziende europee hanno importato circa 18 miliardi di metri cubi di Gnl russo. Ho ripetuto che non possiamo permetterci che la Russia compensi attraverso i canali di Gnl alcuni dei volumi che ha tagliato con decisioni unilaterali attraverso le esportazioni di gasdotti” ha detto la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Energia. “Il pacchetto gas, concordato lo scorso anno, offre a ciascuno Stato membro la possibilità di limitare o interrompere l’accesso del gas russo e bielorusso ai propri sistemi di gas, a determinate condizioni. Il voto in plenaria del Parlamento europeo è ora previsto per aprile. Dobbiamo concludere quest’anno con ancora meno gas russo nel nostro sistema rispetto all’anno precedente”, ha aggiunto.

“L’Ue non ha alcun interesse a prolungare l’accordo trilaterale con la Russia” per il transito del gas attraverso l’Ucraina. “L’attenzione dovrebbe ora concentrarsi sul sostegno all’Ucraina e su come utilizzare al meglio le sue infrastrutture e stoccaggi del gas in futuro, integrandolo ulteriormente nel mercato Ue” ha detto ancora.

