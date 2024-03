Il Cancelliere tedesco è a Roma per il Congresso del Partito Socialista Europeo

Incontro di oltre mezz’ora sabato in Vaticano tra Papa Francesco e Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco ha donato a Bergoglio un pallone ufficiale degli Europei 2024 che si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio prossimi in Germania. Scholz è a Roma per il Congresso del Partito Socialista Europeo.

