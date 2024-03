Ha parlato anche dei fatti di Pisa, dicendo "io sto con il presidente Mattarella"

Il commissario Ue al Lavoro Nicolas Schmit è stato eletto all’unanimità dal congresso Pse quale candidato alla presidenza della Commissione europea. “L’estrema destra non propone nulla se non odio e progetti di distruzione dell’Europa. Il nazionalismo non è mai una soluzione” ha detto Schmit, a margine del Congresso elettorale del Partito socialista europeo ‘L’Europa che vogliamo’ a Roma. “La nostra migliore risposta – ha aggiunto – è mostrare ciò che abbiamo fatto e la nostra visione per l’Europa”.

“Io sono amico di Israele, tuttavia l’attuale governo è di estrema destra ed era pronto ad abolire la democrazia israeliana. Oggi quindi è un nostro diritto di chiedere un urgente cessate il fuoco a Gaza” ha aggiunto ancora. “Quello che è successo lo scorso 7 ottobre non può essere accettato – ha aggiunto – Israele ha il diritto di difendersi da Hamas ma il diritto internazionale deve essere rispettato”. “Gli ucraini perdono le loro vite per il loro Paese ma anche per tutti noi. Per la nostra libertà e i nostri valori comuni. Non li abbandoneremo mai ma dobbiamo fare di più. E’ assolutamente urgente”.

A Pisa “è stata repressa la libertà dei giovani di manifestare in sicurezza. Io sto con il presidente Mattarella, i manganelli con i ragazzi esprimono un fallimento”.

