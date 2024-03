Il filmato dell'Idf

L’esercito israeliano ha pubblicato sabato un filmato che mostra attacchi contro le infrastrutture di Hamas nella Striscia di Gaza. Israele ha lanciato la sua offensiva aerea, marittima e terrestre a Gaza in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre, in cui i militanti dell’organizzazione islamista hanno ucciso circa 1.200 persone, per la maggior parte civili, e ne hanno rapite circa 250.

