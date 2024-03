Dall'inizio della guerra, Israele ha impedito l'ingresso di cibo, acqua, medicine nella Striscia a eccezione di una piccola parte degli aiuti che entra nel sud dall'Egitto

E’ salito ad almeno 115 morti il bilancio della strage avvenuta a Gaza City mentre i civili erano in attesa di aiuti umanitari. Lo ha riferito il ministero della Sanità di Gaza secondo cui altre centinaia di palestinesi sono rimasti feriti. Israele ha negato di aver sparato alla folla, ha affermato che molte delle vittime sono morte nella calca e che le sue truppe hanno sparato colpi di avvertimento dopo che la folla si è mossa verso di loro in modo minaccioso.

Dall’inizio della guerra, Israele ha impedito l’ingresso di cibo, acqua, medicine e altri rifornimenti nella Striscia a eccezione di una piccola parte degli aiuti che entra nel sud dall’Egitto al valico di Rafah e al valico israeliano di Kerem Shalom. Secondo le Nazioni Unite, un quarto dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza rischia di morire di fame. Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato che l’esercito degli Stati Uniti invierà a Gaza aiuti umanitari per via aerea. I funzionari che si occupano degli aiuti hanno riferito che i lanci aerei non sono un mezzo efficiente per la distribuzione e che sono una misura di ultima istanza.

Onu: “Molti con ferite d’arma da fuoco”

Un team dell’Onu che ha visitato l’ospedale Shifa di Gaza City, ha riferito che tra le oltre 200 persone ricoverate nella struttura, dopo la strage dei civili in attesa degli aiuti umanitari, c’era un gran numero che aveva “ferite da arma da fuoco”. Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha detto che l’équipe ha riferito, dopo la visita, che Shifa avrebbe ricoverato più di 700 feriti e ricevuto i corpi di più di 70 persone uccise giovedì vicino a Gaza City. Il team dell’Onu ha incontrato alcuni degli oltre 200 feriti palestinesi ancora ricoverati nell’ospedale, e da quello che hanno visto “c’era un gran numero di ferite da arma da fuoco”, ha detto Dujarric.

