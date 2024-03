Egitto, Francia, Giordania, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno già utilizzato i lanci aerei per far arrivare gli aiuti a Gaza

Pacchi contenenti aiuti umanitari vengono sganciati da aerei sorvolanti sopra la Striscia di Gaza. Gli aiuti sono sempre più fondamentali alla luce di alcuni rapporti delle Nazioni Unite, per cui un quarto dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sta morendo di fame. Egitto, Francia, Giordania, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno già utilizzato i lanci aerei per far arrivare gli aiuti a Gaza dall’inizio del conflitto in ottobre. Nei prossimi giorni anche gli Stati Uniti inizieranno ad inviare a Gaza aiuti umanitari d’emergenza, ha dichiarato ieri il presidente Joe Biden.

