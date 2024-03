"Ti amo per sempre. Riposa in pace", scrive la compagna del dissidente russo

Nel giorno del funerale a Mosca di Alexei Navalny la moglie Yulia posta sui social un video che ritrae la coppia in vari momenti pubblici e privati della loro vita. La clip è accompagnato da un messaggio. “Lesha, grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche negli ultimi tre anni di felicità. Per amore, per sostenermi sempre, per farmi ridere anche dal carcere, per avermi sempre pensato. Non so vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice e orgoglioso di me.Ti amo per sempre. Riposa in pace“, scrive la compagna del dissidente russo, morto in carcere il 16 febbraio scorso.

