Lo staff del dissidente invita i russi a partecipare alla cerimonia. Allerta massima nella capitale

Si svolgeranno oggi a Mosca alle 14 locali (le 12 in Italia) i funerali di Alexei Navalny, il più noto oppositore russo morto il 16 febbraio in circostanze ancora poco chiare. Le esequie verranno celebrate nella Chiesa dell’Icona di Nostra Signora placa i nostri dolori, a Maryino, nella periferia della capitale russa. Lo ricorda la Bbc. Intorno alle 16 (le 14 in Italia) il corpo di Navalny verrà tumulato nel vicino cimitero di Borisovskoye. A poche ore dall’inizio delle esequie la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha denunciato l’impossibilità di trovare un carro funebre per trasportare il feretro. “Ignoti chiamano gli obitori e li minacciano se accettano di prendere il corpo di Alexei”, ha scritto su X. Il servizio funebre sarà trasmesso in streaming anche online sul canale Youtube di Navalny.

Il team dell’oppositore ha invitato le persone a partecipare in presenza, condividendo la mappa del percorso che verrà seguito dal corteo funebre. Sono stati anche indicati alcuni luoghi all’estero – da Seul a Roma, da Montreal a Stoccolma – da dove sarà possibile seguire l’evento. Parlando alla Bbc Newshour, l’ex capo dello staff di Navalny, Leonid Volkov, ha detto di essere preoccupato per ciò che potrebbe accadere durante il servizio funebre a Mosca. “Temo che ci saranno delle sorprese – ha spiegato -francamente non so se permetteranno davvero alla gente di dire addio ad Alexei”, ha detto. Ha aggiunto che il team di Navalny è anche preoccupato per la possibilità che possano sorgere problemi con la chiesa dove si svolgeranno le esequie.

