Il giorno dopo la strage in cui oltre 100 palestinesi sono morti durante la distribuzione di aiuti nel nord di Gaza, in circostanze ancora da chiarire, venerdì un aereo dell’esercito giordano ha paracudutato cibo e materiale sanitario in quattro punti diversi della zona settentrionale della Striscia. L’operazione, coordinata dal Cogat, l’autorità israeliana incaricata della gestione delle questioni nei territori palestinesi, è andata a buon fine senza incidenti.

