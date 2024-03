Prima consultazione dalle proteste di massa del 2022 per la morte di Mahsa Amini

In Iran si vota per le elezioni parlamentari, prima consultazione dalle proteste di massa del 2022 seguite alla morte di Mahsa Amini. La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei ha votato a Teheran , mostrandosi davanti a una folla di giornalisti mentre impugnava la scheda elettorale. Khamenei, 84 anni, ha esortato i cittadini iraniani a fare lo stesso. “Fate felici gli amici e deludete i malvagi”, ha dichiarato. Per sabato sono attesi i primi risultati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata