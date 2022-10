Ancora proteste per la morte di Mahsa Amini, 40 giorni dopo l'uccisione della 22enne arrestata per aver indossato male il velo

Le forze di sicurezza iraniane hanno sparato gas lacrimogeni e aperto il fuoco sui manifestanti in piazza Zindan (Baneh) a Saqqez, nel Kurdistan iraniano. Lo afferma su Twitter Hengaw, organizzazione indipendente che si occupa delle violazioni dei diritti umani in Kurdistan.

Security forces have shot tear gas and opened fire on people in Zindan square (Baneh), Saqqez city. Wednesday, October 26, 2022#MahsaAmini#ZhinaAmini#Kurdistan — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 26, 2022

Quaranta giorni dalla morte di Mahsa Amini

Centinaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di Saqez, nell’Iran nord occidentale, per ricordare i 40 giorni trascorsi dalla scomparsa della 22enne Mahsa Amini, morta dopo l’arresto. La vicenda che ha riguardato la giovane, arrestata con l’accusa di non avere indossato correttamente il velo, ha dato vita ad un vasto movimento di protesta anti governativo. Nell’Islam sciita, i morti vengono ricordati dopo 40 giorni, con manifestazioni di cordoglio. Nella città natale di Mahsa Amini, ora divenuta epicentro delle proteste, la folla si è radunata attorno alla sua tomba, gridando lo slogan “morte al dittatore!”.

I media di Stato hanno annunciato che le scuole e le università in tutta la regione nord occidentale del Paese rimarranno chiuse, per evitare la “diffusione della protesta”. Nel centro di Teheran, molti negozi sono rimasti chiusi e le strade sono presidiate dalla polizia. Un gruppo di ragazze ha marciato per le strade della capitale, gridando slogan contro il governo, mentre gli automobilisti bloccati nel traffico suonavano i clacson a sostegno della protesta. Slogan anti governativi sono stati intonati anche all’università di Teheran.

Secondo i gruppi di difesa dei diritti umani, dall’inizio delle proteste la polizia ha ucciso più di 200 persone.

