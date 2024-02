Lo ha dichiarato il Ministro della Difesa di Budapest Péter Szijjártó

“È sorprendente che dall’Italia cerchino di interferire con un caso giudiziario ungherese“, ha dichiarato il Ministro della Difesa Péter Szijjártó, a proposito della rappresentazione di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, come martire in Italia, che “non ha nulla a che fare con la realtà”. Lo si legge in un tweet del portavoce del governo.

Il Ministro Szijjártó ha espresso sconcerto per la reazione italiana alla detenzione di Salis: “Questa donna, presentata come martire in Italia, è venuta in Ungheria con un chiaro piano per attaccare persone innocenti per strada come parte di un’organizzazione di sinistra radicale”. Szijjártó ha sottolineato la natura premeditata dell’atto: “Non si è trattato di un crimine commesso per capriccio, ma di un atto ben pensato e pianificato. Hanno quasi ucciso delle persone in Ungheria, e ora lei viene dipinta come una martire”. “Spero sinceramente che questa signora riceva la sua meritata punizione in Ungheria”, ha dichiarato Szijjártó, criticando i media italiani per non aver mostrato la parte delle vittime e aver ritratto solo Salis.

