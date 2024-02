Roberto Salis ad Agorà Rai Tre: "Domani partiamo e andiamo a Budapest"

Il padre di Ilaria Salis, Roberto, ha detto che la famiglia della maestra 39enne detenuta da oltre un anno a Budapest prenderà una casa in Ungheria in modo che la figlia possa accedere agli arresti domiciliari. “Domani partiamo, andiamo a Budapest. Mercoledì vediamo Ilaria. Abbiamo appuntamento con una serie di agenzie immobiliari. Risolviamo il prima possibile questa storia della disponibilità di una casa in Ungheria. Faremo quello che ci ha detto di fare il Ministro. Immagino che a questo punto la decisione dei domiciliari sia immediata”, ha detto Roberto Salis ad Agorà Rai Tre, condotto da Roberto Inciocchi.

