Distrutta una casa: uccisi marito e moglie

(LaPresse) Un bombardamento russo nella regione di Sumy in Ucraina ha colpito e distrutto una casa. Uccisi marito e moglie all’interno dell’abitazione. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme. Le autorità di Kiev riferiscono di 7 missili e 14 droni lanciati da Mosca lunedì. 13 in tutto quelli intercettati dalla contraerea.

