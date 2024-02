Lo ha annunciato il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs

Il leader del gruppo parlamentare Fidesz, Maté Kocsis, propone che l’Assemblea nazionale ungherese proceda al voto finale sulla ratifica del trattato per l’adesione della Svezia alla Nato il 26 febbraio, promettendo il sostegno di Fidesz alla mozione. Lo annuncia su X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs.

❗️BREAKING: Fidesz parliamentary group leader Máté Kocsis proposes that the Hungarian National Assembly hold a final vote on ratifying Sweden’s @NATO membership on February 26, pledging Fidesz’s support for the motion. pic.twitter.com/3OCAHpuWdH

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 20, 2024