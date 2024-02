Il Presidente della Repubblica: "Mantenere sostegno a Kiev, serve cessate il fuoco in Medioriente"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Palazzo presidenziale di Nicosia, a Cipro. Il Capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides e dalla moglie Philippa Karsera. Dopo la cerimonia di benvenuto con gli inni nazionali e gli onori militari e la deposizione di una corona presso la statua del primo presidente della Repubblica di Cipro, Makarios III, ha avuto inizio il colloquio tra i due presidenti.

“La ringrazio per l’accoglienza amichevole, in quest’anno di duplice ricorrenza, una di grande valore, dell’ingresso nella Ue e l’altra, triste, dell’occupazione da parte delle truppe turche. La prima ha accresciuto l’amicizia unendoci nella comune famiglia europea. Abbiamo forti legami che ci uniscono sul piano storico e culturale, una cultura mediterranea, e valori che ci uniscono: pace, libertà, le regole del diritto internazionale”, ha affermato Mattarella. “La sua presenza a Roma tre mesi fa e questa visita rappresentano una ulteriore occasione per sottolineare l’ampliamento e il rafforzamento in ogni ambito dei nostri rapporti“, ha aggiunto il Capo dello Stato.

Ucraina, Mattarella: “Ue fa bene a mantenere sostegno a Kiev”

“Italia e Cipro hanno legami di valori comuni come la pace e il rispetto del diritto internazionale. A due anni dall’inconcepibile aggressione russa” in Ucraina “è bene ribadire il sostegno pieno” a Kiev e “il rispetto dell’integrità territoriale, dell’indipendenza e della libertà” ucraina. “L’Unione europea fa bene a mantenere il sostegno all’Ucraina”, ha affermato Mattarella in conferenza stampa.

Ue, Mattarella: “Urgentissimo definire piano migrazione e asilo”

“Serve una politica comune dell’Unione ed è urgente, urgentissimo, definire il Patto per la migrazione e l’asilo e metterlo in attuazione sollecitamente”, ha affermato Mattarella in conferenza stampa.

Migranti, Mattarella: “Da fenomeno in mani trafficanti a arrivi ordinati in Ue”

“Abbiamo parlato molto di migrazioni: abbiamo il dovere e la possibilità come Unione europea di assumere come compito quello di trasformare un fenomeno disordinato e tumultuoso, ora nelle mani dei trafficanti, in arrivi ordinati e legali in Europa“, ha aggiunto Mattarella.

Migranti, Mattarella: “Italia ha lanciato Piano Mattei, coinvolgere Ue”

“È importante stringere intese con i Paesi di origine e transito del flusso migratorio, per avere un miglioramento lì delle condizioni. A tal riguardo il nostro Paese ha lanciato il Piano Mattei, con la conferenza a cui cortesemente il presidente Christodoulides ha partecipato, per collaborare con i Paesi del continente africano in maniera che coinvolga l’intera Ue”, ha aggiunto Mattarella.

Mar Rosso, Mattarella: “A rischio diritto a libertà navigazione”

“Cipro e Italia sono Paesi mediterranei, che hanno a cuore non soltanto stabilità e pace, ma anche la collaborazione tra nazioni, la libertà dei commerci, quindi la libertà di navigazione. Quello che accade nel Mar Rosso è un effetto ulteriore del conflitto in Medioriente, che mette a rischio un principio fondamentale della comunità internazionale, quale è la libertà di navigazione“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l’incontro con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides. “Con il rischio – aggiunge – che questo possa essere imitato altrove nel mondo, facendo esplodere condizioni imprevedibili”.

Ue, Mattarella: “Avanti su allargamento e riforme”

“Ci siamo soffermati anche sugli appuntamenti che abbiamo di fronte, l’allargamento per completare il quadro dell’Ue e dei necessari passi di riforma che deve fare per essere più incidente nel quadro internazionale”, ha affermato Mattarella in conferenza stampa.

Italia-Cipro, Mattarella: “Collaborazione crescente su energia e difesa”

“Conservo un ricordo molto intenso del nostro incontro a novembre a Roma. È un’amicizia profonda che lega Cipro e Italia, un’amicizia che ha legami solidi e antichi, storici e culturali, all’interno dell’Ue. La nostra collaborazione è stata crescente in molti settori, soprattutto quello energetico o quello della difesa“, ha affermato Mattarella in conferenza stampa.

