Il governo ha poi approvato la fornitura di aiuti umanitari al Sud di Gaza. Raid di Israele in nord-est Libano, colpita area Baalbek

IN AGGIORNAMENTO – L’esercito israeliano ha presentato un piano per l’evacuazione dei civili palestinesi dalle zone di combattimento nella Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato i servizi del primo ministro Benjamin Netanyahu, citati dai media. Il governo ha poi approvato la fornitura di aiuti umanitari al Sud di Gaza “in modo da prevenire i saccheggi avvenuti nel nord della Striscia e in altre aree”.

Raid Israele in nord-est Libano, colpita area Baalbek

L’esercito israeliano ha dichiarato che le sue forze aeree stanno colpendo obiettivi del gruppo militante Hezbollah “nelle profondità del Libano”. I residenti hanno riferito di esplosioni vicino alla città nord-orientale di Baalbek. Funzionari della sicurezza libanese hanno affermato che Israele ha effettuato tre attacchi aerei alla periferia del villaggio di Buday, roccaforte di Hezbollah vicino a Baalbek, prendendo di mira un convoglio di camion.

Gli attacchi nell’area di Baalbek sono tra i più profondi in Libano dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas. Arrivano ore dopo che Hezbollah ha dichiarato che i suoi combattenti hanno abbattuto un drone israeliano sopra la sua roccaforte in una provincia del Libano meridionale. Un missile lanciato da Hezbollah verso il drone è stato intercettato da Israele ed è atterrato vicino a una sinagoga in una città vicino a Nazareth, nel nord di Israele. Non ci sono stati feriti o danni.L’attacco su Baalbek, per la sua posizione nel profondo del Libano, è il più significativo dopo l’attacco aereo di inizio gennaio su Beirut che ha ucciso l’alto funzionario di Hamas Saleh Arouri.

Salgono a 29.782 i morti da inizio guerra

Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, gestito da Hamas, ha fatto sapere che il numero dei palestinesi uccisi negli attacchi israeliani dall’inizio della guerra è salito a 29.782. Nello stesso periodo altre 70.043 persone sono rimaste ferite.

Anp respinge piano evacuazione civili da Rafah

L’Autorità palestinese (Anp) ha respinto il piano israeliano per l’evacuazione dei civili da Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha affermato il portavoce della presidenza a Ramallah, Nabil Abu Rudeina, che ha condannato il piano “perché mira a tornare all’occupazione della Striscia di Gaza e a sfollare la nostra gente dalla Striscia”. Lo riporta l’agenzia Wafa. Shtayyeh ha precisato di aver avanzato ad Abbas le dimissioni il 20 febbraio ma di averle presentate solo oggi in forma scritta. Il premier ha sottolineato che negli ultimi 5 anni “questo governo ha lavorato in circostanze complesse e ha affrontato le battaglie che gli sono state imposte” ed è “riuscito a raggiungere un equilibrio tra la soddisfazione dei bisogni del nostro popolo e l’esigenza di fornire servizi degni”. Ma “vedo che la prossima fase e le sue sfide richiedono nuovi accordi governativi e politici che tengano conto della nuova realtà nella Striscia di Gaza, dei colloqui di unità nazionale e dell’urgente necessità di un consenso interpalestinese basato su base nazionale e ampio”, ha aggiunto Shtayyeh

Si dimette premier palestinese

Il primo ministro dell’Autorità palestinese (Anp) Mohammad Shtayyeh ha fatto sapere di aver presentato le dimissioni del suo governo al presidente dell’Anp Mahmoud Abbas. Lo riferisce l’agenzia Wafa. “Questa decisione arriva alla luce degli sviluppi politici, economici e di sicurezza legati all’aggressione contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza, e l’escalation senza precedenti in Cisgiordania, compresa la città di Gerusalemme”, ha detto Shtayyeh.

Quattro morti in attacchi su Gaza

Un attacco militare israeliano ha colpito una casa nel nord di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, e ha ucciso quattro persone, tra cui una donna e un bambino. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Molti altri sono rimasti feriti nel bombardamento. Le forze israeliane continuano a bombardare anche il lato est di Rafah, da cui molti residenti sono scappati.

Soldati Idf feriti

Cinque soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti durante i combattimenti di domenica nella Striscia di Gaza, sia nella parte settentrionale che in quella meridionale dell’enclave. Lo riferisce l’Idf. I tre sono stati condotti in ospedale.

