L'ex presidente americano ha sconfitto Nikki Haley, ex governatrice dello Stato ed ex ambasciatrice all'Onu

Donald Trump ha vinto le primarie del partito repubblicano in South Carolina. L’ex presidente Usa ha sconfitto Nikki Haley, ex governatrice dello Stato ed ex ambasciatrice all’Onu. “È una vittoria ancora più grande di quanto ci aspettassimo. E mi hanno appena informato che abbiamo ottenuto il doppio dei voti mai ricevuti in South Carolina. Stanno accadendo cose davvero grandiose”, ha detto il tycoon dopo il risultato elettorale. “Il 5 novembre saremo qui e guarderemo Joe Biden, lo guarderemo dritto negli occhi: sta distruggendo il nostro Paese. E diremo: ‘Joe, sei licenziato. Vattene, vattene Joe. Sei licenziato'”, ha aggiunto Trump.

