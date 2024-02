Intanto il gabinetto di guerra Israeliano invia una delegazione in Qatar per le trattative sugli ostaggi

Prosegue la tensione in Medio Oriente. Nella notte nuovi attacchi di Usa e Gran Bretagna contro i ribelli houthi dello Yemen nel Mar Rosso, mentre sul fronte ostaggi il gabinetto di guerra israeliano ha inviato una delegazione in Qatar per le trattative. Ecco tutte le notizie di oggi, 25 febbraio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

08:40 Attacchi Usa e Gb in Yemen, colpiti 18 obiettivi

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno colpito 18 obiettivi Houthi nello Yemen. Gli attacchi di sabato rispondono a una recente ondata di offensive da parte del gruppo di miliziani appoggiato dall’Iran contro navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Secondo i funzionari statunitensi, gli aerei da combattimento americani e britannici hanno colpito siti in otto località. Questa è la quarta volta dal 12 gennaio che le forze armate statunitensi e britanniche conducono un’operazione combinata contro gli Houthi dal 12 gennaio. Ma gli Stati Uniti hanno anche effettuato attacchi quasi quotidiani per eliminare obiettivi Houthi. Gli aerei da caccia statunitensi F/A-18 sono stati lanciati dalla portaerei USS Dwight D.Eisenhower, che attualmente si trova nel Mar Rosso, hanno detto i funzionari. Gli Houthi hanno denunciato “l’aggressione statunitense-britannica” e hanno promesso di proseguire le operazioni militari in risposta. “Le forze armate yemenite affermano che affronteranno l’escalation anglo-americana con operazioni militari più qualitative contro tutti gli obiettivi ostili nel Mar Rosso e nel Mar Arabico in difesa del nostro Paese, del nostro popolo e della nostra nazione”, si legge in una nota.

07:00 Gabinetto guerra Israele invia delegazione in Qatar

“Nel corso della consultazione telefonica svoltasi questa sera con i capi della squadra negoziale israeliana, il gabinetto di guerra” israeliano “ha deciso che nei prossimi giorni una delegazione tecnico-professionale si recherà in Qatar per discutere sulle questioni umanitarie legate all’accordo sugli ostaggi, come ad esempio la quantità di aiuti che entreranno a Gaza e altro ancora”. Lo scrive su X Barak Ravid di Axios, citando una fonte a conoscenza dei dettagli. “La delegazione – prosegue – andrà con un mandato limitato”.

07:00 Austin: “In Yemen colpite 8 località e depositi armi Houthi”

“Oggi, gli eserciti di Stati Uniti e Regno Unito, con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Paesi Bassi e Nuova Zelanda, hanno condotto attacchi contro obiettivi militari nelle aree controllate dagli Houthi nello Yemen“. Lo ha riferito nella notte italiana in una nota il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin, sottolineando che “le forze della coalizione hanno preso di mira otto località, tra cui depositi sotterranei di armi Houthi, strutture di stoccaggio missilistico, sistemi aerei senza pilota con attacco unidirezionale, sistemi di difesa aerea, radar e un elicottero, per interrompere e degradare ulteriormente le capacità della milizia Houthi sostenuta dall’Iran di condurre i loro attacchi destabilizzanti e sconsiderati contro le navi statunitensi e internazionali che transitano legalmente nel Mar Rosso, nello stretto di Bab AI-Mandeb e nel Golfo di Aden”. Gli Stati Uniti, conclude il capo del Pentagono, “non esiteranno ad agire, se necessario, per difendere le vite umane e il libero flusso del commercio in una delle vie navigabili più critiche del mondo” e gli Houthi “ne pagheranno le conseguenze se non fermeranno i loro attacchi illegali, che danneggiano le economie del Medio Oriente, causano danni ambientali e interrompono la fornitura di aiuti umanitari allo Yemen e ad altri Paesi”.

