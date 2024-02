Lo comunica il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti

Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno condotto “quattro attacchi di autodifesa contro sette missili da crociera antinave mobili Houthi” pronti “per essere lanciati verso il Mar Rosso“. Lo scrive Centcom su X. “Inoltre, durante questo lasso di tempo le forze del Centcom hanno abbattuto un sistema aereo senza pilota (Uas) con attacco unidirezionale per legittima difesa”, prosegue il Comando americano.

“Le forze del Centcom hanno identificato i missili, i lanciatori e gli Uas nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e per le navi della marina statunitense nella regione. Le forze del Centcom successivamente hanno colpito e distrutto i missili, i lanciatori e gli Uasper legittima difesa. Queste azioni proteggeranno la libertà di navigazione e renderanno le acque internazionali più sicure per la marina americana e le navi mercantili”, conclude Centcom.

