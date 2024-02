La presidente della Commissione Ue all'aeroporto di Hostomel nel secondo anniversario della guerra

E’ arrivata in Ucraina anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Siamo qui a dire che l’Europa vi sosterrà finché necessario: ci saranno più munizioni, ci sarà più sostegno finanziario, più formazione per i vostri militari e più investimenti nell’industria della difesa ucraina e dell’Europa”, ha detto la leader Ue parlando alla stampa dall’aeroporto di Hostomel, a nord di Kiev, in occasione del secondo anniversario dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.

