Lo dice in un video Yulia Navalnaya

La vedova del dissidente russo Alexei Navalny torna a parlare. “Oggi sono 9 giorni che è mio marito è morto. Nove giorni da quando Putin ha ucciso Alexei Navalny. Ma l’omicidio per Putin non era sufficiente. Ora il corpo di mio marito è tenuto in ostaggio”. È quanto afferma la moglie del dissidente, Yulia Navalnaya in un video. Putin “umilia la madre di Alexei per costringerla ad accettare un funerale segreto”, aggiunge Navalnaya, “altrimenti minacciano di fare qualcosa al corpo di Alexei”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata