Il leader di Kiev in un'intervista: "Non voglio entrare nei dettagli, ma ci saranno delle sorprese"

“Prepareremo una nuova controffensiva, una nuova operazione. Non staremo fermi“. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista rilasciata a Fox News, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. “Difendere è il compito numero uno. Poi continuare la nostra storia di successo sul Mar Nero, e lo faremo. Non voglio entrare nei dettagli, ma ci saranno delle sorprese. Voglio dire, per i russi. Il sud è molto importante. Anche la difesa dell’est, dove hanno più di 200mila soldati, è molto importante”, ha aggiunto Zelensky.

