Lo riferiscono le forze di difesa. I detriti di un drone hanno colpito un edificio, provocando un incendio

Tre persone sono state uccise a Odessa, in Ucraina, a causa di un attacco di droni russi. Lo hanno riferito le forze di difesa dell’Ucraina meridionale su Telegram, riferisce Ukrinform. “I corpi di altre due persone morte – si legge – sono stati trovati sotto le macerie. In totale, 3 persone sono morte a causa di un attacco nemico. Le ricerche sono state interrotte”. In precedenza i soccorritori avevano salvato una donna e trovato il corpo di un uomo senza vita. Inoltre, un drone Shahed russo ha colpito un grattacielo a Dnipro e, secondo Ukrinform, otto persone sono rimaste ferite.

