"Sarà approvato formalmente per il 24 febbraio", riferisca la presidenza belga del Consiglio dell'Unione Europea

Gli ambasciatori dell’Ue hanno appena concordato in linea di principio il tredicesimo pacchetto di sanzioni nel quadro dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Lo riferisce la presidenza belga del Consiglio Ue sui social. “Questo pacchetto è uno dei più ampi approvati dall’Ue. Sarà sottoposto a una procedura scritta e sarà approvato formalmente per il 24 febbraio”, anniversario dell’aggressione russa, precisa la presidenza.

Scholz: “Continuare sostegno a Kiev, non c’è alternativa”

Con la sua “guerra di aggressione imperialista e omicida” contro l’Ucraina, la Russia vuole riscrivere la storia dell’Europa e spostare i confini con la forza. “Per noi come democrazie, come europei, come amici della libertà, non può esserci alternativa al continuare a sostenere l’Ucraina. Tutto il tempo necessario”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in occasione del tradizionale evento per il ‘Matthiae-Mahl’ ieri sera ad Amburgo, alla presenza della prima ministra dell’Estonia Kaja Kallas, ospite d’onore quest’anno. Se l’Ucraina smettesse di combattere, non ci sarebbe più l’Ucraina, ha affermato Scholz. “Pertanto, non c’è ancora altra alternativa per l’Ucraina se non quella di combattere”, ha aggiunto il cancelliere tedesco, come riporta Welt.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata