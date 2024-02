Lo ha fatto sapere la portavoce della presidenza americana Karine Jean-Pierre

Il presidente americano Joe Biden accoglierà la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni alla Casa Bianca il 1° marzo per riaffermare le forti relazioni tra gli Stati Uniti e l’Italia. Lo rende noto la portavoce della presidenza americana, Karine Jean-Pierre.

I due leader – si legge – “discuteranno degli approcci condivisi per affrontare le sfide globali, tra cui l’impegno a continuare a sostenere l’Ucraina nell’affrontare l’aggressione della Russia, prevenire l’escalation regionale in Medioriente, fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, gli sviluppi in Nord Africa e lo stretto coordinamento transatlantico sulla Repubblica Popolare Cinese”. Inoltre parleranno “della presidenza italiana del G7 e si coordineranno in vista del Vertice Nato di Washington”.

