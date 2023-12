L'ambasciatrice a margine del 'Transatlantic Award Gala Dinner' organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy a Milano

“Ci sono legami fortissimi, un momento magico nelle relazioni tra Italia e Usa. Un’unità fortissima, determinata anche dalle sfide esistenziali che abbiamo davanti in questo momento in cui l’amicizia tra Italia e Stati Uniti è fondamentale. Si parte da una alleanza politica, di sicurezza, di difesa ma che poi si trasferisce nelle relazioni economiche e proprio qui si sta vivendo un momento favorevole. Tanti processi e tanti spazi per fare anche meglio”. Lo dice Mariangela Zappìa, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti d’America a margine del ‘Transatlantic Award Gala Dinner’ organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy a Milano. La maggiore sintonia la vediamo su “Innovazione, tecnologia, l’intelligenza artificiale, le biotecnologie, le scienze della vita, c’è tantissimo che sta succedendo, oltre ai settori più tradizionali che continuano a trainare tantissimo e sono le tre f, food, fashion, forniture. Tutto questo continua a tirare le nostre esportazioni. Vorremmo vedere ancora più investimenti americani in Italia, ma sono fiduciosa perché c’è una prospettiva di stabilità anche per gli investitori americani e questo è fondamentale quando c’è una prospettiva di investimento”.

