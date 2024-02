Sviatlana Tsikhanouskaya condannata in contumacia a 15 anni di carcere, vive in esilio

Si avvicinano le elezioni in Bielorussia che si terranno domenica 25 febbraio. Il clima politico, però, è tutt’altro che disteso. La leader dell’opposizione, costretta all’esilio, Sviatlana Tsikhanouskaya le ha descritte come una truffa e ha assicurato che i cittadini rovesceranno il regime di Aleksandr Lukashenko. Sulla sfida elettorale, inoltre, aleggia il peso della morte del nemico politico numero uno di Vladimir Putin, Aleksej Navalny. “Sono rimasta scioccata, rappresentava una Russia democratica diversa, quella che molti di noi vorrebbero vedere. Non ho dubbi che sia stato assassinato da Putin. Ciò richiede una reazione forte, altrimenti Lukashenko potrebbe sentirsi incoraggiato a fare lo stesso. Spero che la morte di Navalny possa galvanizzare l’opposizione russa e che, col tempo, possa portare a cambiamenti in Russia. Ma ora dobbiamo fare i conti con la realtà della Russia di Putin, che nega il diritto della Bielorussia e dell’Ucraina a esistere come nazioni sovrane, proprio mentre sta assassinando i politici dell’opposizione”, ha dichiarato a LaPresse la due volte candidata al Premio Nobel per la Pace.

“Il popolo bielorusso ha dimostrato un coraggio e una resilienza incredibili di fronte all’oppressione. La resistenza contro il regime nel Paese è rimasta clandestina, ma non si è mai fermata. Le repressioni continuano ad aumentare e ci sono almeno 1500 prigionieri politici, probabilmente di più. Molti sono irraggiungibili, compreso mio marito, e molti sono in cattive condizioni di salute. Proprio questa settimana è morto un altro prigioniero politico, già il quinto. Ai prigionieri vengono negate le cure mediche adeguate e temiamo che altri possano morire”, ha dichiarato a LaPresse Tsikhanouskaya.

Tsikhanouskaya: “Stop agli aiuti di Putin e rovesceremo il regime”

Candidatasi alle elezioni presidenziali del 2020 dopo l’arresto del marito, la 41enne di Mikašėvičy ha sfidato il presidente Lukashenko e da allora conduce la sua attività di opposizione in esilio. Ricercata per cospirazione, nel 2023 è stata condannata in contumacia a 15 anni di carcere. “L’azione del regime mostra la propria paura: Lukashenko sa di non avere il sostegno del popolo e ora può mantenere il potere solo usando la violenza e il terrore. Dobbiamo continuare a fare pressione per privarli delle risorse per finanziare questa macchina di repressione. Inoltre, non dispone di fondi sufficienti per garantire la violenza, Putin glieli dà. Dobbiamo garantire che Putin non abbia i mezzi per mantenere il regime di Lukashenko in Bielorussia. Senza il sostegno finanziario e militare, Lukashenko non sarà in grado di mantenere il potere e il popolo bielorusso completerà il lavoro iniziato nel 2020: rovescerà questo regime. Quindi il nostro compito è logorare il più possibile il regime di Putin. Pertanto, i nostri volontari che combattono in Ucraina combattono anche per la nostra libertà”, ha aggiunto.

“Le elezioni di domenica sono una truffa”

“Le cosiddette elezioni del regime di domenica 25 febbraio non sono altro che una frode. Non hanno soddisfatto alcuno standard democratico. Tutti i partiti politici non fedeli al regime e i media indipendenti sono stati messi a tacere. A tutti i candidati dell’opposizione è stato impedito di partecipare. Molti sono tenuti come prigionieri politici. Almeno mezzo milione di elettori sono stati costretti all’esilio, privati del diritto di voto”, ha detto ancora Tsikhanouskaya. “Il regime ha rifiutato di invitare osservatori internazionali dell’Osce. La composizione delle commissioni elettorali è avvolta nel segreto. Anche il diritto fondamentale allo scrutinio segreto è stato minato. Ma siamo chiari: i tentativi del regime di utilizzare queste finte elezioni per legittimare il proprio potere non avranno successo. Il popolo bielorusso vede oltre questa finzione, questa facciata di democrazia. Ora è fondamentale che la comunità internazionale faccia lo stesso. Dobbiamo restare fermi e non riconoscere la legittimità di queste elezioni e dei loro risultati. Il popolo bielorusso merita elezioni autentiche, eque e giuste, qualcosa che questo regime criminale non può e non vuole garantire”.

