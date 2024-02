I vigili del fuoco hanno portato in salvo almeno due residenti rimasti intrappolati

Paura a Valencia. Nel pomeriggio di giovedì è scoppiato un vasto incendio in un complesso residenziale di 14 piani nel quartiere di Campanar. Le fiamme hanno divorato rapidamente la facciata e una grossa colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo della città, potendosi vedere fino a 30 km di distanza. La zona è stata isolata dalla polizia e gli abitanti sono stati esortati ad allontanarsi dall’area, in cui pezzi dell’edificio incandescenti sono continuati a cadere al suolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e tentare di portare in salvo le persone che erano rimaste intrappolate sui balconi. Almeno due residenti sono stati salvati. Al momento il bilancio risulta di 13 feriti tra cui sei vigili del fuoco.

