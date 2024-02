Lo fa sapere sui social la portavoce del dissidente russo: "Il referto medico parla di morte per cause naturali"

Mostrato alla madre di Alexei Navalny il corpo del figlio, ma non le è stato restituito. È quanto fa sapere sui social la portavoce del dissidente russo, Kira Yarmish. “Al contrario, viene ricattata. Su ordine del Cremlino, gli investigatori pongono condizioni su dove, quando e come seppellire Alexei. Vogliono farlo di nascosto, senza permetterle di dirgli addio”, denuncia Yarmish, che pubblica un video della madre di Navalny, Lyudmila Navalnaya, che racconta l’accaduto. “Il referto medico sulla morte mostrato alla madre di Alexei Navalny, afferma che le cause del decesso sono naturali”, aggiunge Kira Yarmish.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata