Alla donna è stato mostrato il corpo del figlio

A sei giorni dalla sua morte, alla madre di Alexei Nvalny è stato mostrato il corpo del figlio, ma non le è stato restituito. “Mi stanno ricattando, stanno ponendo condizioni su dove, quando e come mio figlio debba essere sepolto”, denuncia in un video Lyudmila Navalnaya che aggiunge: “Chiedo che il suo corpo mi venga consegnato immediatamente”.

