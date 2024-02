È accusato di avere violentato una donna in una discoteca della città catalana

Il calciatore brasiliano Dani Alves, ex tra l’altro della Juventus, è stato giudicato colpevole di aver aggredito sessualmente una donna in una discoteca di Barcellona. La giuria di tre giudici del tribunale della città catalana ha condannato il terzino a quattro anni e sei mesi. L’atleta, di 40 anni, ha negato qualsiasi accusa durante il processo. La sentenza può essere impugnata. I giudici hanno stabilito che Alves ha aggredito sessualmente la donna la mattina presto del 31 dicembre 2022. La ragazza ha denunciato di essere stata violentata nel bagno di un esclusivo nightclub di Barcellona. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a nove anni di carcere per il calciatore, mentre i legali che rappresentano la donna puntavano a una condanna di 12 anni. Il giocatore è in carcere da quando è stato arrestato il 20 gennaio 2023. Alves ha vinto decine di titoli con club d’élite come Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain. Ha anche aiutato il Brasile a conquistare due Copa America e una medaglia d’oro olimpica all’età di 38 anni.

