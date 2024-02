La protesta contro l'Unione Europea e per chiedere misure volte ad alleviare l'aumento dei costi di produzione

Migliaia di agricoltori in marcia nel centro di Madrid per protestare contro l’Unione Europea e le politiche agricole locali e per chiedere misure per alleviare l’aumento dei costi di produzione. La manifestazione, la più grande nella capitale spagnola dopo più di due settimane di proteste quotidiane in tutto il Paese, prevedeva una manifestazione davanti alla sede del Ministero dell’Agricoltura. Su molti trattori sventolavano bandiere spagnole e alcuni agricoltori portavano striscioni con la scritta “Non c’è vita senza agricoltura” e “Agricoltori in estinzione”. L’Unione dei sindacati ha affermato che porteranno 500 trattori e molti altri agricoltori sugli autobus. Molti trattori potrebbero dover rimanere fuori città a causa delle restrizioni governative. Gli agricoltori lamentano che le politiche dei 27 Paesi dell’Ue sull’ambiente e su altre questioni rappresentino un onere finanziario e rendano i loro prodotti più costosi rispetto alle importazioni da Paesi extra-Ue.

