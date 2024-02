La decisione ha spaccato il movimento: molti dimostranti erano contrari all'azione

Dopo la manifestazione a piazza della Repubblica gli agricoltori martedì pomeriggio hanno bloccato via Nomentana con i trattori mandando in tilt il traffico a Roma. La decisione ha spaccato il movimento: molti dimostranti erano contrari all’azione. “Dovevamo darci un nome per presentare le nostre istanze al ministro. Purtroppo qualcuno ha fatto scelte diverse e chiediamo scusa ai cittadini“, dice uno degli esponenti della protesta. “Finché il ministro non ci accoglie noi con i trattori stiamo fermi qui”, afferma invece un altro agricoltore.

