Il leader del Cremlino in visita nella Repubblica del Tatarstan

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato lo stabilimento aeronautico di Kazan durante il suo viaggio di lavoro nella Repubblica del Tatarstan, in Russia. Secondo il Cremlino, lo stabilimento si sta preparando per la produzione del Tu-160M, un bombardiere strategico supersonico ad ala variabile. Putin ha esaminato uno degli aerei già prodotti ed è salito all’interno per dare un’occhiata da vicino alla cabina di pilotaggio.

