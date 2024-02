Il leader del Cremlino: "Abbiamo alleati anche in Paesi a noi ostili"

Sono destinate a creare polemica le nuove parole del presidente russo Vladimir Putin, che al forum dell’Agenzia per le iniziative strategiche russa dal titolo ‘Idee forti per un nuovo tempo’ ha detto: “L’Italia ci è sempre stata vicina. Ricordo come mi accoglievano. Mi sentivo a casa“. Lo riporta l’agenzia russa Ria Novosti.

“Abbiamo alleati anche in Paesi a noi ostili”

Poco prima, sempre durante la sessione plenaria del forum, Putin aveva accennato al fatto che “anche nei Paesi cosiddetti ostili la Russia ha molti alleati“. Un sostegno che, ha affermato Putin, è soprattutto nel campo dei “valori tradizionali”. Ha dichiarato: “Anche nei Paesi cosiddetti ostili esiste una rete di sicurezza per questi valori tradizionali, che si è rivelata piuttosto ampia, affidabile. Abbiamo anche molti alleati lì”.

Mosca continua avanzata in Ucraina dopo cattura Avdiivka

Intanto, prosegue l’offensiva di Mosca in Ucraina dopo la cattura di Avdiivka. “Le azioni offensive continuano verso Ovest. Abbiamo liberato altri 72 chilometri”, ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu rivelando che i preparativi per la liberazione della città nella regione di Donetsk sono iniziati “nell’autunno del 2023”. Putin si è complimentato con lui per l’operazione. “Tutti i partecipanti alla liberazione di Avdiivka meritano le onorificenze più alte“, ha affermato il presidente russo.

Casa Bianca: “Ucraini costretti a ritirata, colpa del Congresso”

Sul tema della ritirata di Kiev da Avdiivka ha parlato anche il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Ha detto che le forze di Kiev sono state costrette alla ritirata perché “avevano finito le scorte, compresi artiglieria e munizioni” e ha attribuito la colpa della situazione alla “inazione del Congresso” nell’approvare i nuovi aiuti militari a Kiev.

Shoigu: “Nessun progetto di armi nucleari nello spazio”

Shoigu ha anche negato che Mosca abbia in corso un progetto per lanciare un’arma nucleare nello spazio. “Non esistono progetti relativi al collocamento di armi nucleari nello spazio”, ha dichiarato.

