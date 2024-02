Il deputato di Italia Viva: "Sua collocazione naturale con Renew Europe"

“Mi domandavo cosa si potesse fare di politicamente rilevante per raccogliere il testimone e far sentire questa persona non sola: ho fatto un appello alla famiglia di Renew Europe perché accolgano la mia richiesta di candidarla capolista a Milano e a Roma“. Così a LaPresse Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, sulla proposta di candidare la moglie di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, alle prossime elezioni europee con Renew Europe. “D’altra parte, dov’è che una persona che porta avanti battaglie di questo tipo si può naturalmente collocare in Italia? Forse con la destra con tutte le timidezze, di Salvini e di tutti gli altri? O con la sinistra con tutte le intermittenze rispetto a come ci dobbiamo comportare nel conflitto in Ucraina? Io penso che (quella di Italia Viva, ndr) sia una soluzione naturale“, ha aggiunto.

