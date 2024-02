Le autorità hanno rinnovato l'allerta freddo al livello più alto

Autostrade chiuse, voli cancellati e traffico ferroviario in tilt a causa di un’ondata di freddo che ha colpito parti della Cina. Le autorità hanno rinnovato l’allerta arancione per il gelo, la più alta del sistema a tre livelli, prevedendo un calo della temperatura nelle regioni meridionali del Paese. Le autorità delle province colpite hanno emesso avvisi di pericoli di viaggio e altri pericoli legati al freddo. L’ondata di freddo ha portato forti nevicate e piogge gelide nelle regioni centrali e orientali e si sta espandendo nelle parti meridionali del Paese. Decine di migliaia di lavoratori con scope e pale sono stati schierati, assistiti dagli spazzaneve, nelle regioni più colpite. Le forti nevicate hanno causato incidenti stradali sulle strade ghiacciate. Martedì, tre auto si sono scontrate su un’autostrada nella provincia orientale dello Shangdong, due di loro hanno preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e salvato i passeggeri dei veicoli, ha riferito l’emittente statale CCTV. Finora non sono state segnalate vittime dell’ultima ondata di freddo.

