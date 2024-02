Cancellazioni e ritardi di treni e voli in diverse città

Forti nevicate hanno colpito ampie zone della Cina settentrionale e centrale, causando cancellazioni e ritardi di treni e voli in diverse città. Le autorità locali delle province di Hebei, Henan e Shandong hanno emesso avvisi di pericolo per i viaggi e per altre tipologie di rischio legate al freddo, come riferiscono i media ufficiali. NO ARCHIVE OR RE-SALE

