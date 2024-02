La celebrazione è avvenuta alla presenza di una delegazione di ragazzi ucraini provenienti da Kharkiv e Odessa

L’aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alexei Navalny. Dopo il minuto di raccoglimento, annunciato dal presidente Ignazio La Russa, l’aula ha applaudito. Il tutto alla presenza di una delegazione di ragazzi ucraini provenienti da Kharkiv e Odessa, composta da otto ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni, alcuni accompagnatori e la vice ambasciatrice della Repubblica di Ucraina in Italia, Oksana Amdzhadin. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NO SALE

