Il presidente americano ha parlato sabato con il leader di Kiev

Il presidente Usa Joe Biden ha detto a Volodymyr Zelensky di essere “fiducioso” che il Congresso degli Stati Uniti rinnoverà gli aiuti bellici, ma ha aggiunto che, senza l’aiuto americano, Kiev potrebbe perdere ulteriore territorio a causa dell’avanzata russa. Biden ha riferito di aver avuto una telefonata, sabato, con il presidente ucraino. “C’è così tanto in gioco. L’ho saputo, l’altra sera ho guardato la televisione e uno degli altri candidati repubblicani diceva che non avevo mai spiegato al popolo americano perché la NATO è così importante. La NATO è fondamentale per la nostra sopravvivenza“, ha sottolineato Biden.

