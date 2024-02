Prosegue la guerra il giorno dopo il ritiro delle truppe di Kiev da Avdiivka

Prosegue la guerra in Ucraina, il giorno dopo il ritiro delle truppe di Kiev da Avdiivka. Resta intanto incerta la sorte dei nuovi aiuti all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, ma il presidente americano Biden ha rassicurato Zelensky: gli aiuti arriveranno. Ecco tutte le notizie del 18 febbraio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

10:41 Putin: “Ucraina per noi è questione di vita o di morte”

La situazione intorno all’Ucraina è solo una questione di posizione tattica per l’Occidente, ma per la Russia è una questione di vita o di morte. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin al giornalista della Vgtrk Pavel Zarubin, commentando la sua intervista con Tucker Carlson. Lo riporta la Tass. Il leader del Cremlino ha osservato che è importante che sia gli ascoltatori russi che quelli stranieri comprendano quanto sia delicato e importante per la Russia “tutto ciò che accade in direzione ucraina”.

07:42 Russia ha “pieno controllo su Avdiivka”

Le forze russe hanno preso il controllo completo della città ucraina di Avdiivka. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha detto sabato al Cremlino che le forze russe stanno ora lavorando per eliminare le ultime sacche di resistenza presso l’impianto chimico e di coke di Avdiivka, hanno detto i funzionari in una nota. Sabato alcuni video sui social media mostravano soldati che issavano la bandiera russa su uno degli edifici dello stabilimento. L’annuncio è arrivato lo stesso giorno in cui il capo militare ucraino ha dichiarato che avrebbe ritirato le truppe dalla città dove i difensori, in inferiorità numerica, hanno combattuto per quattro mesi un attacco russo.

07:13 Biden: “Ho detto a Zelensky che sono fiducioso su aiuti”

Il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato di aver detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere “fiducioso” che il Congresso degli Stati Uniti rinnoverà gli aiuti bellici a Kiev, ma ha aggiunto che senza l’aiuto americano Kiev potrebbe perdere ulteriore territorio a causa dell’avanzata russa. I due leader si sono parlati al telefono nella giornata di sabato.

