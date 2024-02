Il sovrano accompagnato dalla regina Camilla

Il re britannico Carlo III ha partecipato alla messa nella tenuta reale di Sandringham, dopo quasi due settimane di cure contro il cancro. Il sovrano ha salutato i media mentre andava nella chiesa di St Mary Magdalene accompagnato dalla regina Camilla. All’inizio del mese i funzionari reali avevano annunciato che al re era stato diagnosticato un cancro e che avrebbe sospeso gli impegni pubblici, pur continuando a svolgere le attività di Stato come la firma di documenti. Non hanno rivelato quale forma di cancro abbia, ma hanno detto che non è legato al recente trattamento per una patologia benigna alla prostata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata